В МИД Индии заявили о возвращении десятков граждан из Российской армии

Глава МИД Индии Мисри заявил о возвращении 85 граждан из Российской армии

85 граждан Индии вернулись в страну из рядов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри, передает индийское издание Prabhasakshi.

Мисри заявил о возвращении десятков граждан из Российской армии по итогам обсуждений с Москвой. Дипломат выступил с заявлением в преддверии саммита БРИКС в Казани.

По словам министра, граждане Индии якобы были завербованы в ряды ВС России обманом. «Предпринимаются усилия для скорейшего возвращения оставшихся индийцев», — подчеркнул глава МИД Индии.

Ранее МИД Индии заявил о возвращении служивших в рядах ВС России 45 граждан страны. В ведомстве добавили, что еще 50 индийцев до сих пор находятся в зоне боевых действий.