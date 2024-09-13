45 граждан Индии, вступивших в Российскую армию и участвовавших в специальной военной операции (СВО), были уволены. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Индии, передает телеканал NDTV.
Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что еще 50 индийцев все еще находятся в зоне боевых действий, и в настоящее время прилагаются усилия по их возвращению на родину.
В Индии заявили о вербовке своих граждан в ВС России
В Индии заявили, что их граждан отправили в Вооруженные силы (ВС) России обманом. «Сеть торговли людьми, простирающаяся от Нью-Дели до Тамилнада, использовала платформы социальных сетей и местных агентов, чтобы заманивать людей в Россию, предлагая им прибыльную работу или поступление в то, что Центральное бюро расследований назвало "сомнительными частными университетами"», — говорится в публикации NDTV.
Однако по прибытии в Россию у жертв, как утверждает телеканал, отобрали паспорта и перед отправкой на фронт обучили их боевым действиям.
Около сотни граждан Индии оказались в ловушке этой ситуации, и по меньшей мере четверо индийцев погибли в ходе российско-украинского конфликта
Отмечается, что ранее в этом году группа индийских мужчин, одетых в армейскую форму, заявила, что их обманом заставили участвовать в российско-украинском конфликте, и попросила помочь им.
Ранее Путин решил уволить из армии всех индийцев и вернуть их из зоны СВО
В июле стало известно, что президент России Владимир Путин решил уволить со службы граждан Индии, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ, и содействовать их возвращению на родину. Этот вопрос на встрече с российским лидером поднимал индийский премьер-министр Нарендра Моди.
Министр иностранных дел Индии Винай Кватра сообщил, что Нью-Дели известно примерно о 40 участвующих в СВО гражданах. Он также предположил, что попасть в зону боевых действий индийцы могли по ошибке. Десять человек, уточнил глава МИД, уже вернулись домой. «Мы прилагаем все усилия, чтобы индийские граждане вернулись как можно скорее», — сказал Кватра.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отказался комментировать информацию о соглашении Путина и Моди уволить индийцев, служащих в рядах Российской армии.