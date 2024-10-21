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14:54, 21 октября 2024Россия

На детской площадке в Москве заметили гулявшую с родителями босиком девочку

Москвичка заявила в полицию на гулявших с босой дочерью родителей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве горожанка заметила в районе Солнцево гулявшую с родителями босиком девочку и заявила об этом в полицию, пишет Baza в Telegram.

По информации издания, ребенок находился на детской площадке без куртки, обуви и носков. В этот момент на улице была вторая половина октября, а температура воздуха составляла 11 градусов тепла.

Сначала с дочерью гуляла мать. К посту приложен снимок, на котором видно, что женщина, одетая в теплую толстовку, жилет и кроссовки, стоит рядом с сидящей на карусели босой девочкой, которой на вид от трех до пяти лет. Затем, как выяснил канал, россиянку сменил отец девочки. Возмутившейся москвичке мужчина объяснил происходящее закаливанием и попросил не вмешиваться. Он заверил, что его дочь сама скажет, если ей станет холодно, и пообещал дать ей ботинки зимой. Однако после замечания родитель все же надел на ребенка ботинки.

Как пишет Baza, в обстоятельствах произошедшего будет разбираться полиция.

Ранее в Москве женщина пришла в кальянную с дочерью-квадробером на поводке. На ребенке также была маска кота, а на руках — перчатки, имитирующие лапы животного. Как стало известно, девочка сидела рядом с матерью на корточках, мяукала и ласкалась к официантам и другим посетителям. Все это время родительница с поводком в руках курила кальян.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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