Под Москвой запертый с пьяной матерью мальчик прогулялся по карнизу на 11-м этаже

В Балашихе запертый с пьяной матерью мальчик прогулялся по карнизу на 11-м этаже

В подмосковной Балашихе мальчик, запертый в квартире с пьяной матерью, прогулялся по карнизу окна на 11-м этаже. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Как выяснил телеканал, соседи и случайные прохожие наблюдали за происходящим и криками пытались образумить ребенка.

Некоторые из них поднялись к квартире и стучали в дверь, однако им никто не открыл.

Неравнодушные граждане разузнали, что мать «трюкача» спала в квартире в нетрезвом виде, пока ее сын гулял по карнизу. Мальчик спустя некоторое время зашел обратно, с ним находился другой ребенок.

Ранее сообщалось, что в Казани отец до судорог избил сына на глазах его сестры и матери. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о систематическом избиении ребенка. По ней россиянину грозит до семи лет лишения свободы.