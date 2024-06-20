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12:48, 20 июня 2024Россия

Под Москвой запертый с пьяной матерью мальчик прогулялся по карнизу на 11-м этаже

В Балашихе запертый с пьяной матерью мальчик прогулялся по карнизу на 11-м этаже

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В подмосковной Балашихе мальчик, запертый в квартире с пьяной матерью, прогулялся по карнизу окна на 11-м этаже. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Как выяснил телеканал, соседи и случайные прохожие наблюдали за происходящим и криками пытались образумить ребенка.

Некоторые из них поднялись к квартире и стучали в дверь, однако им никто не открыл.

Неравнодушные граждане разузнали, что мать «трюкача» спала в квартире в нетрезвом виде, пока ее сын гулял по карнизу. Мальчик спустя некоторое время зашел обратно, с ним находился другой ребенок.

Ранее сообщалось, что в Казани отец до судорог избил сына на глазах его сестры и матери. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о систематическом избиении ребенка. По ней россиянину грозит до семи лет лишения свободы.

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      Анна Щербакова
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