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07:34, 21 октября 2024Мир

В ООН заявили о преднамеренном уничтожении наблюдательного пункта организации в Ливане

Unifil: ЦАХАЛ преднамеренно разрушили наблюдательную вышку ООН в Ливане

Бульдозер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) преднамеренно разрушил наблюдательную вышку Организации объединенных наций (ООН) в Ливане. Об этом говорится в заявлении Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ, Unifil), опубликованном в Telegram.

«ЦАХАЛ неоднократно требовала, чтобы UNIFIL покинули свои позиции вдоль Голубой линии и преднамеренно наносили ущерб позициям ООН. Несмотря на оказываемое на миссию и страны, предоставляющие наши войска, давление, миротворцы остаются на всех позициях. Мы продолжим выполнять наши мандатные задачи по мониторингу и отчетности», — заявили в Unifil.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ливанское движение «Хезболла» выпустило 360 снарядов в сторону страны. Отмечается, что из данного числа около 220 снарядов пересекли ливано-израильскую границу.

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      Евгений Силаев
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