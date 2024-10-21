В ООН заявили о преднамеренном уничтожении наблюдательного пункта организации в Ливане

Бульдозер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) преднамеренно разрушил наблюдательную вышку Организации объединенных наций (ООН) в Ливане. Об этом говорится в заявлении Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ, Unifil), опубликованном в Telegram.
«ЦАХАЛ неоднократно требовала, чтобы UNIFIL покинули свои позиции вдоль Голубой линии и преднамеренно наносили ущерб позициям ООН. Несмотря на оказываемое на миссию и страны, предоставляющие наши войска, давление, миротворцы остаются на всех позициях. Мы продолжим выполнять наши мандатные задачи по мониторингу и отчетности», — заявили в Unifil.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ливанское движение «Хезболла» выпустило 360 снарядов в сторону страны. Отмечается, что из данного числа около 220 снарядов пересекли ливано-израильскую границу.