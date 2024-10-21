В подконтрольной Киеву части Запорожской области взрыв повредил объект инфраструктуры

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Запорожской области из-за взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, за минувшие сутки на территории области произошло 229 взрывов, из-за чего пострадала инфраструктура. Чиновник отметил, что всего в ОВА поступило 17 сообщений о разрушениях.

При этом он не уточнил, каких именно объектах идет речь, но отметил, что мирные жители не пострадали.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по заводу в Запорожской области, где для украинской армии производили надводные беспилотники, используемые в том числе для атаки на полуостров Крым. Сообщается, что предприятие было атаковано, когда продукция была готова к отгрузке.