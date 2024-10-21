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05:45, 21 октября 2024Россия

В российском регионе мужчина умер в бане во время празднования своего 28-летия

В Раменском мужчина умер в бане во время празднования своего 28-летия

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В подмосковном Раменском мужчина умер при пожаре в бане во время празднования своего дня рождения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отметить праздник мужчина решил на следующий день, позвав всех в баню. Там именинник уснул на втором этаже, а гости вышли на улицу. Однако пламя сильно разгорелось, и гостям не удалось спасти мужчину. Уточняется, что правоохранители начали проверку.

Ранее в Пермском крае 52-летняя и 33-летняя местные жительницы подожгли дома друг друга. Женщины вместе выпивали в селе Аспа и поссорились. Конфликт перерос в драку. Старшая подруга обиделась, сходила домой за бутылкой с бензином и подожгла баню односельчанки. Строение полностью сгорело. Отмечается, что ущерб составил 20 тысяч рублей.

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      Юлия Мискевич
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