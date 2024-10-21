В Польше задержали экс-владелеца криптобиржи WEX

В Польше задержали экс-владельца криптобиржи WEX Васильева

Экс-владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали польские правоохранители в Варшаве по ордеру Интерпола. Об этом сообщил CEO биржи Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Васильева обвиняют в помощи по уклонению от антироссийских санкций. Запущен процесс его экстрадиции.

Сергей Менделеев подчеркнул, что с Васильевым работают местные адвокаты, а его проекты «в надежных руках ближайших партнеров».

В 2022 году Дмитрия Васильева арестовали в Хорватии. Его задержали в аэропорту Загреба на основании ордера на арест, выданного Казахстаном за мошенничество на сумму 20 тысяч долларов. В суде Васильев заявил, что является не мошенником, а политическим активистом, выступающим против российских властей.

