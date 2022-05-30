В Хорватии задержали создателя крупнейшей российской криптовалютной биржи WEX

В Хорватии задержали бывшего главу крупнейшей российской криптобиржи WEX Дмитрия Васильева

В Хорватии арестовали бывшего главу крупнейшей российской криптобиржи WEX Дмитрия Васильева. Об этом сообщает хорватская газета 24sata.

Гражданина России задержали в аэропорту Загреба на основании ордера на арест, выданного Казахстаном за мошенничество на сумму 20 тысяч долларов. В суде Васильев заявил, что является не мошенником, а политическим активистом, выступающим против российских властей.

Криптовалютная биржа WEX, которой он руководил, связана с исчезновением денег инвесторов из Евросоюза и других мировых регионов. В Белоруссии, России и Китае его подозревают в краже 450 миллионов евро с помощью биржи.

Это не первое задержание Васильева за рубежом. В 2019 году экс-главу WEX по запросу Казахстана задержали в Италии, а в 2021 году — в Польше. Однако оба раза суды не нашли оснований для высылки россиянина в Казахстан.