53-летняя Хайди Клум в полупрозрачном платье снялась для обложки журнала

53-летняя Хайди Клум в откровенном платье снялась для обложки журнала US Weekly

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном наряде попала на обложку журнала US Weekly. Снимки и интервью опубликованы на сайте издания.

53-летняя манекенщица снялась в полупрозрачном вечернем платье черного цвета с корсетным верхом и пышной юбкой с рюшами. При этом волосы знаменитости уложили в небрежные волны, а на ее лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes.

В ноябре 2024 года Клум отреагировала на критику ее откровенных нарядов. По словам модели, подобный стиль в одежде — продолжение ее личности. «Почему бы и нет? Я хочу развлекаться и демонстрировать свое тело, но у меня есть границы, как и у всех женщин», — пояснила звезда.