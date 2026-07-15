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19:35, 15 июля 2026Ценности

53-летняя Хайди Клум в полупрозрачном платье снялась для обложки журнала

53-летняя Хайди Клум в откровенном платье снялась для обложки журнала US Weekly
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: обложка журнала Us Weekly

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном наряде попала на обложку журнала US Weekly. Снимки и интервью опубликованы на сайте издания.

53-летняя манекенщица снялась в полупрозрачном вечернем платье черного цвета с корсетным верхом и пышной юбкой с рюшами. При этом волосы знаменитости уложили в небрежные волны, а на ее лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes.

В ноябре 2024 года Клум отреагировала на критику ее откровенных нарядов. По словам модели, подобный стиль в одежде — продолжение ее личности. «Почему бы и нет? Я хочу развлекаться и демонстрировать свое тело, но у меня есть границы, как и у всех женщин», — пояснила звезда.

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