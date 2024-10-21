В правящей партии Грузии раскритиковали либеральную идеологию

Глава «Грузинской мечты» Иванишвили назвал либеральную идеологию очень опасной

Либеральная идеология грузинских либералов очень опасна. Взгляды радикальной оппозиции раскритиковал основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, передает грузинский Первый канал.

«Идеология, которую сегодняшние либералы называют либеральной, очень опасна. Идеологам, которые стоят за этими взглядами, удается полностью монополизировать СМИ во многих развитых странах, как им удалось это в Грузии», — заявил политик.

Иванишвили добавил, что радикальные либералы потерпят в Грузии поражение, потому что в республике установилась настоящая демократия.

Ранее депутаты от «Грузинской мечты» направили в Конституционный суд заявление об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили. В парламенте главу государства обвиняют в исполнении представительских функций во внешних отношениях без одобрения правительства.