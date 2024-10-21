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14:43, 21 октября 2024Бывший СССР

Заявление об импичменте президента Грузии направят в Конституционный суд

Заявление депутатов об импичменте президента Грузии Зурабишвили направят в КС

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заявление депутатов парламента Грузии от правящего большинства по повторному импичменту президента страны Саломе Зурабишвили направят в Конституционный суд (КС) в понедельник, 21 октября. Об этом сообщает издание «Новости-Грузия» в Telegram.

Заявление подписали 81 депутат. Уточняется, что правящая партия «Грузинская мечта» обвиняет главу государства в исполнении представительских функций во внешних отношениях без одобрения правительства. Для импичмента президента необходимо 100 голосов.

16 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обещал лишить Зурабишвили полномочий главы государства. До этого мэр Тбилиси и генсек правящей партии Каха Каладзе назвал одну из целей проведения импичмента. По его словам, нарушение президентом конституции является основным поводом для лишения ее полномочий.

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      Кристина Есикова
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