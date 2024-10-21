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18:05, 21 октября 2024Экономика

В реке российского курорта обнаружили туши рыб

В реке Восточный Дагомыс в Сочи обнаружили туши рыб

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

Туши рыб обнаружили в реке Восточный Дагомыс в Сочи, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

В Сочинском географическом обществе сообщили, что в реку выбрасывают вредные вещества. Местные жители пожаловались на запах хлорки. Специалисты считают, что реку загрязняют в пожарной части № 24, однако там отрицают причастность к происходящему.

Известно, что аналогичная проблема возникала в апреле. После вмешательства природоохранной прокуратуры и Следственного комитета стало известно, что причиной отравления рыбы стал слив отходов в ливневый коллектор с территории компании «Комплектмонтажсервис».

Ранее пятно дизельного топлива было обнаружено на реке Дон у Азова в Ростовской области. На снятых местным жителем кадрах видно, что реку затянуло масляной пленкой. В происходящем начало разбираться Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

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      Мария Черкасова
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