В российском регионе мигрантам захотели запретить работать в общественном транспорте

На Урале мигрантам захотели запретить работать в общественном транспорте

В Свердловской области мигрантам захотели запретить работать в общественном транспорте. Об обсуждении инициативы заявила директор Союза автотранспортных предпринимателей российского региона Лилия Саранчук, пишет ЕАН.

Речь идет о мигрантах, приезжающих на Урал для работы по патентам. Как обозначила Саранчук, аналогичные решения уже приняли в других регионах страны, как, например, в Челябинской области.

«Сфера транспорта тесно связана с жизнью и здоровьем людей. Не надо рисковать, не должны в этой отрасли работать иностранцы, которые по-русски зачастую плохо говорят и не имеют водительского удостоверения российского образца. Я понимаю, что будет трудно, но надо принимать меры», — считает собеседница издания.

По мнению Саранчук, для того, чтобы привлекать в сферу россиян, необходимо, в частности, повышать зарплаты и делать доступным обучение.

Ранее в Чувашии захотели запретить работу мигрантам в образовании и ряде других сфер. Запрет на работу иностранных специалистов намерены ввести с 2025 года.