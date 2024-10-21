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12:31, 21 октября 2024Россия

В российском регионе мигрантам захотели запретить работать в общественном транспорте

На Урале мигрантам захотели запретить работать в общественном транспорте

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Свердловской области мигрантам захотели запретить работать в общественном транспорте. Об обсуждении инициативы заявила директор Союза автотранспортных предпринимателей российского региона Лилия Саранчук, пишет ЕАН.

Речь идет о мигрантах, приезжающих на Урал для работы по патентам. Как обозначила Саранчук, аналогичные решения уже приняли в других регионах страны, как, например, в Челябинской области.

«Сфера транспорта тесно связана с жизнью и здоровьем людей. Не надо рисковать, не должны в этой отрасли работать иностранцы, которые по-русски зачастую плохо говорят и не имеют водительского удостоверения российского образца. Я понимаю, что будет трудно, но надо принимать меры», — считает собеседница издания.

По мнению Саранчук, для того, чтобы привлекать в сферу россиян, необходимо, в частности, повышать зарплаты и делать доступным обучение.

Ранее в Чувашии захотели запретить работу мигрантам в образовании и ряде других сфер. Запрет на работу иностранных специалистов намерены ввести с 2025 года.

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      Елена Торубарова
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