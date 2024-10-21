В российском регионе задержали преследовавшего детей и женщин серийного эксгибициониста

Под Курганом поймали серийного эксгибициониста, преследовавшего женщин и детей

В Курганской области задержан мужчина, который подозревается в преследовании женщин и детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации Ura.Ru, речь идет о серийном эксгибиционисте. Это 56-летний житель Катайска. Он преследовал женщин и детей и оголялся в их присутствии. Суд поместил его под домашний арест.

По данным правоохранителей, полицейские из отдела по раскрытию преступлений прошлых лет обратили внимание на дело 2016 года, в котором не был установлен подозреваемый, совершивший в отношении 13-летней школьницы развратные действия в лесу. Аналогичные заявления были обнаружены и от других граждан. Так, одна потерпевшая смогла воссоздать портрет злоумышленника. Другая женщина поделилась с оперативниками значимой информацией, благодаря которой мужчину удалось установить и задержать. Все пострадавшие опознали задержанного.

В отношении него расследуется уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). По этой статье мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Шатуре задержан 35-летний тренер по армрестлингу, которого заподозрили в домогательствах по отношению к шести несовершеннолетним подопечным.