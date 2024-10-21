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19:20, 21 октября 2024Моя страна

В Рязанской области нашли редкий гриб

В Рязанской области нашли редкий для региона «звездовик сводчатый»

Фото: Gencer Emiroglu / Wikipedia

В Рязанской области местные жители нашли редкий для региона гриб. Соответствующие снимки появились в сообществе «Типичная Солотча» в соцсети «ВКонтакте».

В лесу у микрорайона Солотча был обнаружен «звездовик сводчатый», имеющий крупную круглую шляпку с раскрытыми лопастями в виде звезд. Гриб является несъедобным, но при этом занесен в Красную книгу России. Чаще всего его можно встретить в Ленинградской, Тверской, Тамбовской, Самарской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, а также Астраханской областях.

«В Солотче грибов нет, зато какую редкость нашли — звездовик сводчатый», — отметили авторы поста.

Ранее сообщалось, что под селом Ребриха в Алтайском крае россиянин нашел «пупырчатый» гриб. Мужчина рассказал, что захотел собрать в лесу опят. Во время тихой охоты он увидел пень, который был покрыт небольшими, по его словам, шишечками. Россиянин подумал, что это молодые грибы, подходящие для маринования.

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      Мария Винар
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