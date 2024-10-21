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09:39, 21 октября 2024Мир

В США раскрыли подробности визита шефа Пентагона в Киев

WSJ: шеф Пентагона Остин в Киеве не даст ВСУ разрешение на удары вглубь России
СюжетРакетные удары по Украине:
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Tom Brenner / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев не даст Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение на удары вглубь России американским оружием. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Министр обороны Ллойд Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины, но без новой военной помощи или разрешения ее силам использовать ракеты дальнего радиуса действия на территории России», — утверждается в публикации.

По данным источников издания, шеф Пентагона «прибыл в Киев без каких-либо важных заявлений». В материале также сообщается, что этот визит на Украину может стать для Остина последним за время его пребывания в должности министра обороны.

21 октября Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом.

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      Елизавета Мытарева
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