Шеф Пентагона прибыл в Киев

Министр обороны США Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в рамках визита Остин намерен продемонстрировать приверженность Вашингтона помощи Киеву в преддверии выборов президента США.

Ранее шеф Пентагона заявил, что Украине следует полагаться на собственные беспилотники при планировании ударов вглубь территории России.

19 октября Остин ответил на вопрос о присутствии войск КНДР в зоне украинского конфликта, заявив, что видел соответствующую информацию, но мне может ее подтвердить.