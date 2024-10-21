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08:42, 21 октября 2024Мир

Шеф Пентагона прибыл в Киев

Министр обороны США Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом

Фото: Tom Brenner / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в рамках визита Остин намерен продемонстрировать приверженность Вашингтона помощи Киеву в преддверии выборов президента США.

Ранее шеф Пентагона заявил, что Украине следует полагаться на собственные беспилотники при планировании ударов вглубь территории России.

19 октября Остин ответил на вопрос о присутствии войск КНДР в зоне украинского конфликта, заявив, что видел соответствующую информацию, но мне может ее подтвердить.

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      Елизавета Мытарева
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