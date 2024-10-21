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06:53, 21 октября 2024Мир

В США вертолет врезался в радиобашню

В Техасе вертолет врезался в радиобашню

Фото: Freepik

В городе Хьюстон в американском штате Техас вертолет врезался в радиобашню. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную пожарную службу.

По предварительным данным, инцидент произошел около 19:54 (3:54 по московскому времени). Количество пострадавших не установлено.

Ранее вертолет, перевозивший гида и туристов, разбился в швейцарских Альпах. На борту находились шесть человек, троих из них спасти не удалось. Причину авиакатастрофы предстоит установить.

До этого вертолет врезался в 54-этажное здание на Манхэттене, после чего возник пожар. В результате происшествия погиб пилот, находившихся внутри небоскреба людей эвакуировали.

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      Юлия Мискевич
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