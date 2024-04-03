Вертолет с туристами врезался в гору в Швейцарии и разбился

Associated Press: вертолет с туристами разбился в Швейцарии, трое не выжили

Вертолет, перевозивший гида и туристов, разбился в швейцарских Альпах. В результате три человека не выжили, пишет Associated Press.

Крушение произошло утром 2 апреля на горе Пти-Комбэн в кантоне Вале. Вертолет, перевозивший лыжников к месту спуска, выкатился за пределы посадочной площадки на высоте 3668 метров и врезался в гору.

На борту находились шесть человек, троих из них спасти не удалось. Причину авиакатастрофы предстоит установить. Федеральные прокуроры будут расследовать произошедшее совместно с национальной и местной полицией.

1 апреля лавина накрыла четверых лыжников в швейцарской деревне Церматт. Трое туристов, в том числе 15-летний подросток, не смогли выжить. Еще одного человека доставили в больницу по воздуху.