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11:27, 3 апреля 2024Путешествия

Вертолет с туристами врезался в гору в Швейцарии и разбился

Associated Press: вертолет с туристами разбился в Швейцарии, трое не выжили

Фото: KANTONSPOLIZEI WALLIS / Keystone / AP

Вертолет, перевозивший гида и туристов, разбился в швейцарских Альпах. В результате три человека не выжили, пишет Associated Press.

Крушение произошло утром 2 апреля на горе Пти-Комбэн в кантоне Вале. Вертолет, перевозивший лыжников к месту спуска, выкатился за пределы посадочной площадки на высоте 3668 метров и врезался в гору.

На борту находились шесть человек, троих из них спасти не удалось. Причину авиакатастрофы предстоит установить. Федеральные прокуроры будут расследовать произошедшее совместно с национальной и местной полицией.

1 апреля лавина накрыла четверых лыжников в швейцарской деревне Церматт. Трое туристов, в том числе 15-летний подросток, не смогли выжить. Еще одного человека доставили в больницу по воздуху.

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      Мария Борисова
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