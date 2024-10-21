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10:39, 21 октября 2024Мир

В США заявили о планах Трампа оспорить результаты выборов

Politico: Трамп оспорит результаты выборов в случае гипотетического поражения

Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп оспорит результаты выборов в случае гипотетического поражения. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Никто точно не знает, какой будет атака Трампа на избирательную систему в 2024 году», — приводит издание слова одного из участников расследования штурма Капитолия 6 января 2021 года Джейми Раскина.

Эксперты в сфере законодательства сообщили газете, что Трамп может обвинить демократов в мошенничестве на выборах и на основании этого призвать к аннулированию итогов голосования. По их мнению, претендент на пост президента опасается, что в случае поражения ему придется прожить остаток дней в судебных баталий из-за многочисленных дел против него.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что конгрессмены от Демократической партии США хотят предотвратить беспорядки и новый штурм Капитолия, подобный тому, что произошел 6 января 2021 года. При этом собеседники телеканала отметили, что многое зависит от итогов выборов в Конгресс США и того, победят ли демократы, чтобы продвинуть подобный план.

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      Максим Габриелян
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