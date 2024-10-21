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12:06, 21 октября 2024Силовые структуры

Воевавшему за ВСУ наемнику из США вынесли заочный приговор

Американского наемника Эллиота, сражавшегося в ВСУ, заочно осудили в ДНР

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) к 14 годам колонии заочно приговорили гражданина США Джастина Мишлера Эллиота. Об этом в понедельник, 21 октября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

Как установил суд, в конце февраля 2022 года американец прибыл в пункт постоянной дислокации Интернационального легиона на территории Украины и добровольно стал наемником. После прохождения военной подготовки он в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) принял участие в боях на территории ДНР. ВСУ регулярно выплачивали гражданину США материальное вознаграждение.

Осужденный американец объявлен в международный розыск.

21 октября стало известно, что российские военные за последние две недели уничтожили несколько десятков латиноамериканских наемников ВСУ в районе Часова Яра.

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      Владимир Седов
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