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19:12, 21 октября 2024Из жизни

Воры украли 100 ботинок на правую ногу

В США грабители украли из магазина сотню правых ботинок

Фото: @solebroscincy

Грабители из США вломились в магазин одежды и совершили странную кражу. Об этом пишет Metro.

Инцидент произошел в городе Цинциннати, штат Огайо, в ночь на 8 октября. Когда владелец магазина Нантер Эмиг пришел в магазин, он обнаружил на полу склада около сотни открытых коробок из-под обуви. Но его особенно удивило, что в коробках отсутствовали только ботинки и кроссовки на правую ногу. Кроме обуви, воры украли одежду и личные вещи, которые оставались в магазине.

Эмиг выложил в социальные сети видео с камер видеонаблюдения, которые были установлены в магазине и перед ним. На ролике видно, что воров было трое: двое мужчин и одна женщина. При этом один из грабителей хромал. Эмиг надеется, что жители города помогут опознать и найти злоумышленников. Он также отметил, что неприятное происшествие не заставит его закрыть магазин. Эмиг намерен постепенно восполнить ассортимент и восстановить нормальный ритм торговли.

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Ранее сообщалось, что пожилая жительница штата Айдахо, США, сумела отбиться от грабителя, который пристегнул ее наручниками к стулу. Пенсионерка сумела освободиться и добраться до пистолета.

Их время пришло!
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      Антонина Черташ
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