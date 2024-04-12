85-летняя женщина отбилась от вломившегося в ее дом грабителя

People: в США 85-летняя женщина застрелила вломившегося в ее дом грабителя

В США пожилая жительница штата Айдахо сумела отбиться от грабителя, который вломился в ее дом и пристегнул ее наручниками к стулу. Об этом пишет People.

Ранним утром 13 марта вооруженный пистолетом Дерек Кондон проник в дом в округе Бингем, где проживали 85-летняя Кристин Дженнейан и ее сын-инвалид Дэвид. Грабитель ударил женщину по голове, надел на нее наручники и потребовал выдать деньги и украшения. Дженнейан ответила, что в доме есть два сейфа. Кондон отправился проверять их, пристегнув пенсионерку наручниками к деревянному стулу.

Пока злоумышленник искал деньги, Дженнейан сумела добраться до спальни и нашла свой револьвер. Потом она спрятала его в гостиной рядом с тем местом, где ее оставил Кондон. В это же время преступник обнаружил, что в доме находится сын женщины, разозлился и пообещал, что расправится с ней.

Когда Кондон вернулся в гостиную, Дженнейан дважды выстрелила в него. В ответ преступник разрядил в пенсионерку свой пистолет, после чего отступил на кухню и упал. Пожилая женщина получила ранения в живот, грудь и конечности. Она около 10 часов пролежала на полу. Позже сын, страдающий неназванной врожденной болезнью, сумел добраться до нее с первого этажа и передать телефон. Дженнейан вызвала полицию и спасателей.

Женщине оказали необходимую помощь и отвезли в больницу. Спасти преступника было уже невозможно. Выяснилось, что Кондон припарковал машину рядом с домом пенсионерки и вскрыл дверь при помощи отмычек. Полицейские также обнаружили сумку с ценностями, которые он успел собрать.

Полное расследование происшествия завершилось 9 апреля. Окружной прокурор назвал действия Дженнейан «одним из самых героических актов самозащиты, о которых он когда-либо слышал». Против женщины не будут возбуждать уголовное дело, так как ее действия признали необходимой самообороной. Прокуратура и полиция округа Бингем поблагодарили Дженнейан за героизм и пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что в США женщина из штата Луизиана отобрала нож у набросившегося на нее насильника и расправилась с ним. Американка, имя которой не разглашается, находилась в прачечной самообслуживания, когда туда вошел 40-летний Николас Транчант и набросился на нее.