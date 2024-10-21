Врач психбольницы признал обвиняемого в растрате россиянина невменяемым и попал под арест

Суд поместил врача психбольницы Москвы под домашний арест за ложный диагноз

Московские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против сотрудника 13-й психиатрической клинической больницы Эдуарда Федина, который поставил ложный диагноз пациенту. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Федин, работавший заведующим организационно-методического отдела психбольницы, вступил в преступный сговор с адвокатами россиянина, обвиняемого в растрате 600 миллионов рублей. Медик организовал мужчине госпитализацию, где ему провели экспертизу и признали невменяемым.

Федин задержан, с санкции Чертановского суда столицы его отправили под домашний арест.

10 октября сообщалось, что шесть главных врачей и один главный бухгалтер фигурируют в уголовном деле бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева. Им вменяется хищение денежных средств и взяточничество.