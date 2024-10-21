Врачи приняли рак у молодого мужчины за грибковую инфекцию

Daily Mail: врачи приняли за грибковую инфекцию рак у 24-летнего мужчины

24-летний мужчина по имени Бен Коллинз обратился к врачам с симптомами, которые они приняли за грибковую инфекцию. Однако впоследствии выяснилось, что он был боле раком. Историю англичанина опубликовало издание Daily Mail.

В феврале 2020 года Коллинз обнаружил у себя на груди уплотнение, которое, согласно результатам биопсии, было жировиком. Однако после у него выросла шишка на спине. «Вероятно, она была около сантиметра в диаметре, выглядела как укус комара или пятно. Это пятно было красным и приподнятым, а также зудело», — отметил мужчина.

Сперва врачи подумали, что это обычная грибковая инфекция, вызванная стригущим лишаем, и Коллинзу прописали стероиды в качестве лечения, но оно не помогло. Другой специалист предположил, что это могла быть аллергия на татуировки. «Я связался со своим татуировщиком и попросил его прислать список ингредиентов, входящие в состав чернил, которые он использует, а затем отправил их врачу. Это не подтвердило предположение, связанное с татуировками», — рассказал мужчина.

В марте 2021 года Коллинзу сделали биопсию новообразования и только тогда поставили диагноз «лимфома маргинальной зоны» — это редкий, медленнорастущий тип неходжкинской лимфомы. Заболевание поражает лимфатическую систему — сеть сосудов и желез в теле. С тех пор мужчина прошел семь курсов лучевой терапии. Если его состояние ухудшится, ему назначат химиотерапию. Врачи говорят, что рак у него навсегда.

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