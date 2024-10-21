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08:30, 21 октября 2024Забота о себе

Врачи приняли рак у молодого мужчины за грибковую инфекцию

Daily Mail: врачи приняли за грибковую инфекцию рак у 24-летнего мужчины

Фото: freepik

24-летний мужчина по имени Бен Коллинз обратился к врачам с симптомами, которые они приняли за грибковую инфекцию. Однако впоследствии выяснилось, что он был боле раком. Историю англичанина опубликовало издание Daily Mail.

В феврале 2020 года Коллинз обнаружил у себя на груди уплотнение, которое, согласно результатам биопсии, было жировиком. Однако после у него выросла шишка на спине. «Вероятно, она была около сантиметра в диаметре, выглядела как укус комара или пятно. Это пятно было красным и приподнятым, а также зудело», — отметил мужчина.

Сперва врачи подумали, что это обычная грибковая инфекция, вызванная стригущим лишаем, и Коллинзу прописали стероиды в качестве лечения, но оно не помогло. Другой специалист предположил, что это могла быть аллергия на татуировки. «Я связался со своим татуировщиком и попросил его прислать список ингредиентов, входящие в состав чернил, которые он использует, а затем отправил их врачу. Это не подтвердило предположение, связанное с татуировками», — рассказал мужчина.

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В марте 2021 года Коллинзу сделали биопсию новообразования и только тогда поставили диагноз «лимфома маргинальной зоны» — это редкий, медленнорастущий тип неходжкинской лимфомы. Заболевание поражает лимфатическую систему — сеть сосудов и желез в теле. С тех пор мужчина прошел семь курсов лучевой терапии. Если его состояние ухудшится, ему назначат химиотерапию. Врачи говорят, что рак у него навсегда.

Ранее 23-летняя девушка по имени Лорен Бум рассказала, как несколько месяцев ощущала странный симптом, который списывала на расстройство пищевого поведения. Когда она первый раз почувствовала онемение лица, то решила, что это очередное проявление ее заболевания, однако это оказался признак рака мозга.

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      Александра Лисица
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