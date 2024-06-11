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09:34, 11 июня 2024Забота о себе

Узнавшая о раке мозга 23-летняя девушка рассказала о первом симптоме заболевания

23-летняя Лорен Бум узнала о раке мозга после обследования из-за онемения лица

Фото: Alexander Grey / Unsplash

23-летняя Лорен Бум несколько месяцев ощущала странный симптом, который списывала на расстройство пищевого поведения, но он оказался признаком рака мозга. Историю девушки опубликовал Daily Mirror.

Бум рассказала, что до того, как узнала о своем диагнозе находилась под постоянным наблюдением врачей из-за расстройства пищевого поведения. Когда она первый раз почувствовала онемение лица, то решила, что это очередное проявление ее заболевания. «Я пошла к терапевту, там мне сказали, что рядом с челюстью могло защемить нерв или это может быть что-то неврологическое. В феврале 2023 года меня направили на МРТ, там сказали, что у меня поражение головного мозга», — вспоминает девушка.

Она рассказала, что через два месяца ее направили на повторное обследование. На этот раз у нее нашли злокачественную опухоль головного мозга — астроцитому второй стадии. Вскоре ей провели операцию и удалили новообразование, однако в мозге все равно остались пораженные участки. «Мне сказали, что это не новая опухоль, а остаточная. В этом месяце мне предстоит еще одно сканирование, чтобы определить, нужна ли мне вторая операция», — рассказала Бум. По ее словам, если врачи решат оперировать, то ей придется быть в сознании во время процедуры, так как опухоль расположена близко к участкам мозга, которые отвечают за подвижность.

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      Екатерина Улитина
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