Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 4 июня 2024Забота о себе

Девушка с последней стадией рака рассказала о незаметных симптомах болезни

Daily Mail: у 22-летней девушки без родинок нашли последнюю стадии меланомы

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Жительница штата Айдахо (США) Марианна Браунинг рассказала, причину, по которой она сразу не заметила развитие меланомы и обратилась к врачу, когда рак достиг последней стадии. Историю девушки опубликовало издание Daily Mail.

Браунинг отметила, что у нее нашли четвертую стадию меланомы, когда ей было 22 года. По ее словам, диагноз был неожиданностью, поскольку болезнь протекала незаметно и у нее не было необычных родинок или других симптомов на коже, которые обычно сигнализируют о меланоме. Болезнь выявили, когда на ноге девушки появилась шишка, вызванная воспалением лимфатического узла. Браунинг отметила, что позже она узнала: рак кожи уже распространился на лимфатическую систему и дал метастазы на органы в области живота.

Американка отметила, что у нее было очень мало шансов прожить дольше пяти лет. Тем не менее она согласилась лечение, которое включало операцию по удалению опухолей и курс химиотерапии. Через несколько месяцев лечение осложнилось из-за сильной кишечной инфекции, а спустя год она узнала, что раковые клетки появились в мозге. «У меня даже нет слов, чтобы выразить, какое это было напряженное и страшное время», — добавила девушка.

Спустя еще год очередная терапия дала положительный результат, говорит Браунинг, — в ее теле больше не было раковых клеток. Через несколько месяцев она полностью прекратила лечение и занялась тем, что планировала еще до болезни: вышла замуж и родила ребенка.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

Ранее сообщалось, что поставить диагноз пятилетнему ребенку удалось благодаря бдительной маме, которая заметила перемену в походке мальчика. Женщина несколько раз водила сына к врачам, которые сначала не заметили ничего подозрительного, но в конце концов обнаружили нейробластому четвертой стадии.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Шанс унизить Макрона». В США заявили, что Путин может ответить Парижу ударом по французским военным на Украине

      Трамп собрал рекордную сумму пожертвований после вердикта присяжных

      Девушка с последней стадией рака рассказала о незаметных симптомах болезни

      Возбуждено дело после высадки на МКАД участников СВО таксистом

      Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

      Южная Корея пообещала возобновить военные действия вдоль демаркационной линии

      Омбудсмен рассказала о судьбе потерявших обоих родителей после «Крокуса» детей

      Байден назвал Трампа осужденным преступником

      Назван самый модный цвет лета 2024 года

      Володин назвал самый быстрый способ завершить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше