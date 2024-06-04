Девушка с последней стадией рака рассказала о незаметных симптомах болезни

Daily Mail: у 22-летней девушки без родинок нашли последнюю стадии меланомы

Жительница штата Айдахо (США) Марианна Браунинг рассказала, причину, по которой она сразу не заметила развитие меланомы и обратилась к врачу, когда рак достиг последней стадии. Историю девушки опубликовало издание Daily Mail.

Браунинг отметила, что у нее нашли четвертую стадию меланомы, когда ей было 22 года. По ее словам, диагноз был неожиданностью, поскольку болезнь протекала незаметно и у нее не было необычных родинок или других симптомов на коже, которые обычно сигнализируют о меланоме. Болезнь выявили, когда на ноге девушки появилась шишка, вызванная воспалением лимфатического узла. Браунинг отметила, что позже она узнала: рак кожи уже распространился на лимфатическую систему и дал метастазы на органы в области живота.

Американка отметила, что у нее было очень мало шансов прожить дольше пяти лет. Тем не менее она согласилась лечение, которое включало операцию по удалению опухолей и курс химиотерапии. Через несколько месяцев лечение осложнилось из-за сильной кишечной инфекции, а спустя год она узнала, что раковые клетки появились в мозге. «У меня даже нет слов, чтобы выразить, какое это было напряженное и страшное время», — добавила девушка.

Спустя еще год очередная терапия дала положительный результат, говорит Браунинг, — в ее теле больше не было раковых клеток. Через несколько месяцев она полностью прекратила лечение и занялась тем, что планировала еще до болезни: вышла замуж и родила ребенка.

Ранее сообщалось, что поставить диагноз пятилетнему ребенку удалось благодаря бдительной маме, которая заметила перемену в походке мальчика. Женщина несколько раз водила сына к врачам, которые сначала не заметили ничего подозрительного, но в конце концов обнаружили нейробластому четвертой стадии.