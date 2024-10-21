ВС России скрытно захватили «подземный город» ВСУ в ДНР

«Узел связи»: ВС России захватили подземный опорный пункт ВСУ в ДНР

Бойцы группировки «Восток» российских войск скрытно захватили подземный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из участков фронта в Донецкой народной республике (ДНР). О подробностях операции сообщает Telegram-канал «Узел связи».

«Штурмовики группировки "Восток" захватывают "подземный город" ВСУ. Бойцы скрытно подходят к опорному пункту противника, технику не используют, чтобы шум мотора их не выдал», — говорится в комментарии к опубликованным кадрам.

Отмечается, что украинский опорный пункт представлял собой сеть подземных туннелей, взять под контроль который можно, лишь вступая в ближний бой.

Ранее стало известно об оперативном окружении Селидово. Отмечалось, что последняя дорога для эвакуации гарнизона ВСУ ведет на Покровск и уже простреливается российскими войсками.