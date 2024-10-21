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18:34, 21 октября 2024Россия

ВСУ атаковали жилые дома и сбросили взрывчатку на машину в российском регионе

Гладков сообщил о повторной атаке ВСУ на Шебекино и село Новая Таволжанка

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали город Шебекино и село Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, в Шебекино в одном частном жилом доме снарядом пробита крыша, еще в шести повреждены остекление, кровли, фасады и заборы. Помимо этого, повреждения получили линии газо- и электроснабжения. Кроме того, в Новой Таволжанке украинский беспилотник сбросил взрывчатку на легковую машину.

Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняются. Сейчас на местах работают оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль в районе села Черемошное. Осколочные ранения получили мужчина и женщина. Они самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу. Кроме того, помощь врачей потребовалась жителю Шебекино с осколочным ранением грудной клетки.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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