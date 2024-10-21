ВСУ начали обстрел Энергодара

ВСУ начали артобстрел Энергодара

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят артиллерийский обстрел Энергодара Запорожской области. Об этом сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

«Внимание энергодарцы! ВСУ ведут артобстрел города. Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловатт «Ферросплавная-1». Причиной, как сообщается, стало действие автоматики.