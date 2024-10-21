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16:16, 21 октября 2024Экономика

На ЗАЭС отключилась линия энергоснабжения

Из-за автоматики на ЗАЭС отключилась линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловатт «Ферросплавная-1». Причиной стало действие автоматики, сообщает пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

Подробности произошедшего выясняются. ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд от линии 750 киловатт «Днепровская». «Нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано», — уточнили представители станции.

В пресс-службе добавили, что сейчас все блоки ЗАЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживают по регламентам, а соблюдение норм радиационной безопасности строго контролируют. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне нормы.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал условие для запуска ЗАЭС, работа которой остановлена из-за угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, для этого потребуется на 40 километров отодвинуть фронт от городов Никополь и Марганец.

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