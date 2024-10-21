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09:48, 21 октября 2024Мир

Южная Корея вызвала российского посла в МИД из-за якобы перемещения войск КНДР в Россию

МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за якобы перемещения войск КНДР в РФ

Фото: Николай Галкин / ТАСС

МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева в связи с появившейся информацией о якобы перемещении войск КНДР в Россию. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн во время встречи с Зиновьевым изложил позицию южнокорейского правительства относительно слухов о перемещении северокорейских войск на российскую территорию.

Российский посол подтвердил изданию, что провел встречу с замглавы МИД Южной Кореи, но отказался отвечать на дальнейшие вопросы.

Ранее Сеул заявил о якобы переброске 1500 спецназовцев Северной Кореи во Владивосток. Правительство Республики Корея провело экстренное совещание по данному поводу, назвав ситуацию «серьезной угрозой» национальной безопасности.

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      Виктория Кондратьева
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