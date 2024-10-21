Замерзшую туристку нашли на вершине горы в российском регионе

МЧС эвакуировало замерзшую туристку с горы Пидан в Приморском крае

Туристку с переохлаждением эвакуировали с горы Пидан (Ливадийская) в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Женщина пошла в поход вместе с братом утром 19 октября, свой маршрут они не регистрировали. При спуске с вершины высотой более 1,3 тысячи метров туристке стало плохо, она не смогла продолжать путь. Брат остался с ней.

Наутро путешественники из другой группы нашли замерзшую россиянку, поставили палатку, стали отогревать женщину и ждать прибытия МЧС. Рано утром 20 октября спасатели и волонтеры добрались до пострадавшей и оказали ей первую помощь.

Специалистам пришлось нести женщину на носилках в холоде и ветре больше 15 километров. В селе Лукьяновка спасатели передали туристку бригаде скорой помощи, сейчас она находится в больнице.

Ранее в Австралии иностранец решил подняться на гору босиком и получил обморожение. Когда он совершал восхождение, температура опустилась ниже нуля градусов.