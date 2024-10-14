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17:28, 14 октября 2024Путешествия

Турист решил подняться на гору в Австралии босиком и получил обморожение

Турист решил подняться на гору Крейдл в Австралии босиком и получил обморожение

Фото: Horst Mahr / Globallookpress.com

Турист решил подняться на пятую по высоте гору в австралийском штате Тасмания босиком и получил обморожение. Об этом пишет Sky News Australia.

Уточняется, что 22-летний путешественник, имя и гражданство которого не приводятся, начал восхождение в субботу, 12 октября. В полиции Тасмании рассказали, что около 7:30 по местному времени молодой человек обратился в экстренные службы за помощью — температура воздуха в это время опустилась ниже нуля градусов.

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«Турист сообщил, что он шел около часа и пытался подняться на гору Крейдл без обуви. Он также заявил, что его ноги были обморожены и он не мог ходить», — добавили в полиции.

По данным издания, туристу сразу же оказали помощь, выдали обувь и спустили его с горы. Стражи правопорядка попросили других путешественников, которые собираются подняться на Крейдл, убедиться, что они достаточно подготовлены, прежде чем отправиться исследовать это популярное природное место.

Ранее пятеро россиян поднимались на гору-людоед Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.

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      Алина Черненко
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