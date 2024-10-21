Западные авиакомпании сократили число рейсов в Китай из-за российского неба

SCMP: западные авиакомпании сократили число рейсов в КНР из-за российского неба

Западные авиакомпании сократили число рейсов в Китай. Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

Главной причиной стало закрытие российского воздушного пространства. Отмечается, что альтернативные маршруты в КНР невыгодны.

Так, британская авиакомпания Virgin Atlantic анонсировала приостановку полетов по маршруту Шанхай — Лондон-Хитроу. У British Airways под сокращение попали рейсы между Хитроу и Пекином Дасином. Также в списке оказались авиакомпании Швеции, Австралия и Германия.

Ранее министры обороны стран «Большой семерки» (G7) обвинили Китай в том, что он якобы оказывает военную поддержку России и передает ей товары двойного назначения.