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17:44, 21 октября 2024Экономика

Засуху в Европе объяснили

Центр Гельмгольца: засуху в Европе в 2022 году усилило глобальное потепление

Фото: Marton Monus / Reuters

Засуха, накрывшая Европу в 2022 году, была на треть усилена многолетним действием глобального потепления. К такому выводу пришли климатологи Центра Гельмгольца по исследованию окружающей среды, их обзор был опубликован в научном журнале Nature Geoscience.

Во время засухи в центральной и южной Европе уровень воды во многих реках, как и влажность почвы, упали до рекордно низких значений за всю историю наблюдений. Основная причина крылась в низком уровне осадков, однако глобальное потепление усилило остроту кризиса.

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Общий дефицит влаги во всех европейских реках и почвах во время засухи 2022 года составил рекордные 280 кубических километров, что стало рекордом. Рекордную засуху этого года также усилили аномалии в уровне осадков и влажности почвы, зафиксированные с 2018 по 2020 годы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2024 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений. По словам синоптика, глобальное потепление сказывается на всех компонентах системы планеты. По прогнозам специалистов, морской лед зимой 2024 года будет достаточно тонким — его характеристики окажутся на одном из минимальных уровней.

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      Мария Черкасова
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