Небензя сравнил Зеленского с заядлым шантажистом из-за слов о ядерном оружии

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал президента Украины Владимира Зеленского, вновь заговорившего про ядерное оружие, заядлым шантажистом. Об этом пишет ТАСС.

«Глава киевского режима, в частности, в духе заядлого шантажиста заявил о намерении создать ядерное оружие, если его страну не возьмут в НАТО», — сравнил политика постоянный представитель.

По словам дипломата, Киев «публично задекларировал» намерение нарушить свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), соглашение о всеобъемлющих гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и дополнительные протоколы к нему.

Небензя отметил, что подобные высказывания могут «вылиться в серьезнейший международный кризис в области нераспространения ядерного оружия».

17 октября стало известно, что во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом Зеленский поставил политика перед выбором: Украина должна получить ядерное оружие или членство в НАТО.