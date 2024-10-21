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23:43, 21 октября 2024Мир

Небензя сравнил Зеленского с заядлым шантажистом

Небензя сравнил Зеленского с заядлым шантажистом из-за слов о ядерном оружии
СюжетВыборы президента США 2024
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stefano Costantino / Global Look Press

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал президента Украины Владимира Зеленского, вновь заговорившего про ядерное оружие, заядлым шантажистом. Об этом пишет ТАСС.

«Глава киевского режима, в частности, в духе заядлого шантажиста заявил о намерении создать ядерное оружие, если его страну не возьмут в НАТО», — сравнил политика постоянный представитель.

По словам дипломата, Киев «публично задекларировал» намерение нарушить свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), соглашение о всеобъемлющих гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и дополнительные протоколы к нему.

Небензя отметил, что подобные высказывания могут «вылиться в серьезнейший международный кризис в области нераспространения ядерного оружия».

17 октября стало известно, что во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом Зеленский поставил политика перед выбором: Украина должна получить ядерное оружие или членство в НАТО.

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      Марина Совина
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