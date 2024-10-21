Зендея повторила культовый образ Шер с откровенным дизайном из 1975-го

Американская актриса Зендея повторила культовый образ Шер, в котором последняя выходила на сцену в 1975 году. Снимки публикует BuzzFeed.

Знаменитость посетила церемонию введения в Зал славы рок-н-ролла в оголяющем тело полупрозрачном платье модного дома Bob Mackie из осенней коллекции 2001 года. Наряд дополняли блестящие вставки и белый атласный тренч, который Зендея спустила с плеч. Известно, что Шер появлялась на публике в платье того же дизайнера с аналогичным откровенным дизайном.

При этом волосы телезвезды оставили распущенными и нанесли ей макияж в нюдовых оттенках. Зендея выбрала такой образ для вручения самой Шер престижной награды.

Ранее в октябре Зендею засняли на улице без макияжа.