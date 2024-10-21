Зендею сняли на улице без макияжа

Американскую актрису и модель Зендею Коулман сняли на улице без макияжа. Кадры публикует Daily Mail.
Папарацци запечатлели 28-летнюю звезду сериала «Эйфория» во время встречи с друзьями в Лос-Анджелесе. Артистка предстала на фото в белых кедах и футболке с принтом, заправленной в мешковатые серые брюки.
Также Зендея надела серьги-пусеты, накрасила ногти черным лаком и собрала окрашенные в блонд волосы в небрежный пучок. При этом знаменитость отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.
Ранее в октябре американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон прошлась перед публикой без макияжа и восхитила фанатов внешним видом.