Зендею сняли на улице без макияжа

28-летнюю американскую актрису Зендею сняли без макияжа на улице в Лос-Анджелесе

Американскую актрису и модель Зендею Коулман сняли на улице без макияжа. Кадры публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 28-летнюю звезду сериала «Эйфория» во время встречи с друзьями в Лос-Анджелесе. Артистка предстала на фото в белых кедах и футболке с принтом, заправленной в мешковатые серые брюки.

Также Зендея надела серьги-пусеты, накрасила ногти черным лаком и собрала окрашенные в блонд волосы в небрежный пучок. При этом знаменитость отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в октябре американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон прошлась перед публикой без макияжа и восхитила фанатов внешним видом.