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09:39, 21 октября 2024Ценности

Зендею сняли на улице без макияжа

28-летнюю американскую актрису Зендею сняли без макияжа на улице в Лос-Анджелесе

Фото: DIGGZY / BACKGRID / Legion-Media

Американскую актрису и модель Зендею Коулман сняли на улице без макияжа. Кадры публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 28-летнюю звезду сериала «Эйфория» во время встречи с друзьями в Лос-Анджелесе. Артистка предстала на фото в белых кедах и футболке с принтом, заправленной в мешковатые серые брюки.

Также Зендея надела серьги-пусеты, накрасила ногти черным лаком и собрала окрашенные в блонд волосы в небрежный пучок. При этом знаменитость отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в октябре американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон прошлась перед публикой без макияжа и восхитила фанатов внешним видом.

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      Алина Гостева
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