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15:47, 17 октября 2024Ценности

57-летняя Памела Андерсон прошлась перед публикой без макияжа и восхитила фанатов

Кадр: The Late Show with Stephen Colbert / YouTube

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон прошлась перед публикой без макияжа и восхитила фанатов внешним видом. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

57-летняя звезда «Спасателей Малибу» попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Для выхода в свет знаменитость выбрала белый трикотажный костюм-тройку, состоящий из длинной юбки, топа и жилета. Артистка надела светлые туфли на каблуке и солнцезащитные очки, собрала волосы в хвост и отказалась от косметики на лице.

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Поклонники оценили внешний вид Андерсон в комментариях. «Пэм выглядит сияющей», «Красивая женщина и шикарный наряд», «Она выглядит очень хорошо», «Стареет благороднее, чем Мадонна», — высказались они.

Ранее Андерсон снялась без макияжа для обложки журнала. Она предстала в белом пиджаке из плотной ткани, декорированном кожаным воротником, собрала волосы и отказалась от тонального крема и румян.

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      Екатерина Ештокина
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