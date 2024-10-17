57-летняя Памела Андерсон прошлась перед публикой без макияжа и восхитила фанатов

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон прошлась перед публикой без макияжа и восхитила фанатов внешним видом. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

57-летняя звезда «Спасателей Малибу» попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Для выхода в свет знаменитость выбрала белый трикотажный костюм-тройку, состоящий из длинной юбки, топа и жилета. Артистка надела светлые туфли на каблуке и солнцезащитные очки, собрала волосы в хвост и отказалась от косметики на лице.

Поклонники оценили внешний вид Андерсон в комментариях. «Пэм выглядит сияющей», «Красивая женщина и шикарный наряд», «Она выглядит очень хорошо», «Стареет благороднее, чем Мадонна», — высказались они.

Ранее Андерсон снялась без макияжа для обложки журнала. Она предстала в белом пиджаке из плотной ткани, декорированном кожаным воротником, собрала волосы и отказалась от тонального крема и румян.