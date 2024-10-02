57-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки журнала

57-летняя актриса Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки Glamour

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки журнала Glamour. Соответствующее фото опубликовано на сайте издания.

На размещенном фото 57-летняя звезда «Спасателей Малибу» предстала в белом пиджаке из плотной ткани, декорированном кожаным воротником. При этом звезда собрала волосы и отказалась от тонального крема и румян, демонстрируя естественную внешность с мелкими мимическими морщинами. Она дополнила образ серьгами золотого и серебряного оттенка.

В сентябре Андерсон посетила Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне без макияжа и восхитила фанатов. Для мероприятия актриса выбрала бежевые остроносые туфли и свободное платье с ярким цветочным принтом.