Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:21, 21 октября 2024Из жизни

Женщина организовала беговой клуб на 200 человек из страха перед навязчивыми мужчинами

Женщина из Уэльса организовала женский беговой клуб из страха перед мужчинами

Фото: Fitsum Admasu / Unsplash

Женщина организовала беговой клуб, в котором состоит уже больше 200 человек, потому что стала бояться бегать одна. Об этом пишет BBC News.

26-летняя Кэтрит Матер из Уэльса всегда была увлечена спортом и регулярно занималась одна на улице в любое время года. Но в мае 2024 года все изменилось. Матер вышла на утреннюю пробежку, и по пути с ней заговорил мужчина, который не воспринял ее отказ общаться всерьез. Испугавшись сталкера, Матер остановила случайного прохожего и позвонила в полицию.

Страх перед навязчивыми мужчинами стал мешать Матер заниматься спортом. Ей удалось выйти на пробежку лишь дважды за пять месяцев. Тогда Матер задумалась, что с подобными трудностями сталкиваются и другие женщины. Так она и решила создать женский беговой клуб.

В течение трех недель к Rhed Rownd Dre («Беги вокруг города») присоединились больше 200 участниц. Теперь женщины в возрасте от 18 до 50 лет встречаются раз в неделю, чтобы вместе преодолеть дистанцию пять километров.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

Ранее сообщалось, что жительница Канады во время пробежки пережила нападение гризли, который набросился на нее и попытался откусить ей голову. При этом всего медведей было четверо, двоих из них прогнала собака женщины.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызвали истерику у противника». Российские бойцы подняли «флаг КНДР» в ДНР

      В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

      Реклама

      Украинский тайник с гранатами и минами нашли возле фабрики в ЛНР

      Стилист Рогов назвал самую модную вещь сезона

      Житель российского города пожаловался на многолетнюю протечку крыши

      Полковник СБУ в отставке заявил о частичном обрушении фронта со стороны ВСУ

      Вспышка инфекции произошла в российском детском саду

      По факту обнаружения 18 человек в рабстве под Ростовом возбудили уголовное дело

      Трамп обошел Харрис в предвыборном опросе

      Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше