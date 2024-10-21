Женщина организовала беговой клуб на 200 человек из страха перед навязчивыми мужчинами

Женщина из Уэльса организовала женский беговой клуб из страха перед мужчинами

Женщина организовала беговой клуб, в котором состоит уже больше 200 человек, потому что стала бояться бегать одна. Об этом пишет BBC News.

26-летняя Кэтрит Матер из Уэльса всегда была увлечена спортом и регулярно занималась одна на улице в любое время года. Но в мае 2024 года все изменилось. Матер вышла на утреннюю пробежку, и по пути с ней заговорил мужчина, который не воспринял ее отказ общаться всерьез. Испугавшись сталкера, Матер остановила случайного прохожего и позвонила в полицию.

Страх перед навязчивыми мужчинами стал мешать Матер заниматься спортом. Ей удалось выйти на пробежку лишь дважды за пять месяцев. Тогда Матер задумалась, что с подобными трудностями сталкиваются и другие женщины. Так она и решила создать женский беговой клуб.

В течение трех недель к Rhed Rownd Dre («Беги вокруг города») присоединились больше 200 участниц. Теперь женщины в возрасте от 18 до 50 лет встречаются раз в неделю, чтобы вместе преодолеть дистанцию пять километров.

Ранее сообщалось, что жительница Канады во время пробежки пережила нападение гризли, который набросился на нее и попытался откусить ей голову. При этом всего медведей было четверо, двоих из них прогнала собака женщины.