Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:01, 13 августа 2024Из жизни

Девушка пережила нападение пытавшегося откусить ей голову медведя

В Канаде гризли набросился на 24-летнюю девушку и попытался откусить ей голову

Фото: L-N / Shutterstock / Fotodom

Жительница Канады во время пробежки пережила нападение гризли, который набросился на нее и попытался откусить ей голову. Ее рассказ приводит сайт Today.com.

24-летняя Ванесса Чапут совершала пробежку по знакомой лесной дорожке в провинции Онтарио. С ней бежала ее немецкая овчарка по кличке Луна. Когда девушка повернула, то увидела в трех метрах от себя сразу трех медведей: крупного самца и пару особей поменьше. Позднее она узнала, что был еще и четвертый медведь, которого она не заметила. Он стоял позади нее.

Чапут пыталась отступить, но собака с лаем бросилась на двух небольших медведей. Те пустились наутек, и девушка осталась один на один с крупным самцом. «Я выбрала дерево, чтобы спрятаться за ним, но медведь повалил меня, — вспоминает она. — Он взял мою голову в пасть, и я оказалась на земле».

Когти впились ей в спину и бедра, затем хищник укусил ее за руку. По словам девушки, из-за прилива адреналина она не чувствовала особой боли и не кричала. Все ее мысли были только о том, чтобы выжить и вернуться к семье.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Примерно через пять минут гризли неожиданно отпустил ее голову и отошел. Она подозревает, что зверя напугала сломавшаяся заколка у нее в волосах или треск веток позади. Девушка снова попыталась спрятаться за деревом, однако медведь быстро пришел в себя и снова бросился на нее. На этот раз ее спасла собака: она залаяла издалека и вынудила медведя ретироваться.

Чапут сумела самостоятельно добраться до шоссе и при помощи умных часов позвонила мужу. После нападения медведя ей пришлось провести в больнице десять дней. Врачи наложили более 30 швов на раны, которые остались у нее на голове, спине, руке и ухе. Кроме того, медведь сломал ей руку.

Ранее в Индии медведь набросился на пожилого фермера. Мужчину спасли односельчане, которые услышали его крик.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      В Европе увидели огромные риски при внезапной остановке украинского транзита газа

      Жена Эрнста опубликовала фото в бикини

      В Госдуме прокомментировали слова соратника Кадырова о сдавшихся в плен чеченцах

      Госдеп отверг причастность США к наступлению ВСУ в Курской области

      Полковник рассказал о назначении «грязной бомбы»

      Бывший российский полицейский получил срок за пьяное ДТП со смертельным исходом

      В Херсонской области из-за удара ВСУ загорелась многоэтажка

      Лидер группы «Коррозия металла» заявил об обыске

      «Энергомаш» передаст Центру Хруничева первые двигатели для «Ангары-А5М»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше