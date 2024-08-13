Девушка пережила нападение пытавшегося откусить ей голову медведя

В Канаде гризли набросился на 24-летнюю девушку и попытался откусить ей голову

Жительница Канады во время пробежки пережила нападение гризли, который набросился на нее и попытался откусить ей голову. Ее рассказ приводит сайт Today.com.

24-летняя Ванесса Чапут совершала пробежку по знакомой лесной дорожке в провинции Онтарио. С ней бежала ее немецкая овчарка по кличке Луна. Когда девушка повернула, то увидела в трех метрах от себя сразу трех медведей: крупного самца и пару особей поменьше. Позднее она узнала, что был еще и четвертый медведь, которого она не заметила. Он стоял позади нее.

Чапут пыталась отступить, но собака с лаем бросилась на двух небольших медведей. Те пустились наутек, и девушка осталась один на один с крупным самцом. «Я выбрала дерево, чтобы спрятаться за ним, но медведь повалил меня, — вспоминает она. — Он взял мою голову в пасть, и я оказалась на земле».

Когти впились ей в спину и бедра, затем хищник укусил ее за руку. По словам девушки, из-за прилива адреналина она не чувствовала особой боли и не кричала. Все ее мысли были только о том, чтобы выжить и вернуться к семье.

Примерно через пять минут гризли неожиданно отпустил ее голову и отошел. Она подозревает, что зверя напугала сломавшаяся заколка у нее в волосах или треск веток позади. Девушка снова попыталась спрятаться за деревом, однако медведь быстро пришел в себя и снова бросился на нее. На этот раз ее спасла собака: она залаяла издалека и вынудила медведя ретироваться.

Чапут сумела самостоятельно добраться до шоссе и при помощи умных часов позвонила мужу. После нападения медведя ей пришлось провести в больнице десять дней. Врачи наложили более 30 швов на раны, которые остались у нее на голове, спине, руке и ухе. Кроме того, медведь сломал ей руку.

Ранее в Индии медведь набросился на пожилого фермера. Мужчину спасли односельчане, которые услышали его крик.

