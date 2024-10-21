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15:04, 21 октября 2024Из жизни

Женщина подожгла несколько домов за отказ пустить ее в туалет

В США женщина подожгла дом мужчины, не пустившего ее в туалет

Фото: Jungho Kim / Reuters

В Далласе, США, женщина из-за обиды устроила пожар среди нескольких автотрейлеров, в результате которого не стало мужчины и трех собак. Об этом сообщает Fox News.

На допросе Мирса Лопес рассказала, что состояла в романтических отношениях с владельцем одного из передвижных домов — Гэри Фишером. В тот день она хотела зайти к Фишеру в гости в туалет, однако он не пустил ее внутрь.

Лопес обиделась на отказ бойфренда, поэтому решила отомстить ему. Она подожгла пластиковый пакет и положила его между машиной и домом Фишера. Мужчина был в постели, когда понял, что происходит. Лопес сидела в кресле рядом с участком Фишера, наблюдая за усиливающимся пламенем.

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Прибывшие пожарные потушили огонь и обнаружили, что от него пострадали не только четыре дома, но и четыре автомобиля. Лопес арестовали. Помимо поджога ее обвиняют в причинении смерти одному человеку и трем собакам.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мэн мужчина поссорился с возлюбленной и поджег дом ее родителей. Устроив пожар, он решил предупредить о нем девушку, и та спасла родственников.

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      Юлия Юткина
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