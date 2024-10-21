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05:00, 21 октября 2024Забота о себе

Женщинам перечислили правила мастурбации

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

Занимающиеся мастурбацией долгое время люди уверены, что знают все о своем теле, однако они ошибаются, сказала секс-эксперт Дитте Йенсен. Она и ее коллеги в комментарии для издания Red перечислили правила женской мастурбации для максимального удовольствия.

Йенсен посоветовала начать исследовать свое тело заново, для чего важно создать подходящую атмосферу и настроение: фантазировать, смотреть порно, читать или слушать эротические книги. При этом специалистка отметила, что в разное время желания и настрой могут быть разными.

Секс-эксперт Джиджи Энгл посоветовала не торопиться во время процесса. Она рекомендовала начать с интимного массажа и поглаживаний, а лишь затем переходить к гениталиям. «Для большинства женщин клитор — самая чувствительная эрогенная зона, поэтому обязательно стимулируйте его разными движениями в разных направлениях», — рекомендовала она.

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Йенсен также посоветовала практиковать одно упражнение для достижения более яркого оргазма. Она объяснила, что за мгновение до достижения оргазма нужно остановиться, выдержать паузу, а затем вновь начать стимулировать себя.

Энгл рекомендовала экспериментировать с проникновением и использованием секс-игрушек. Стимуляция точки G может создать особенно сильные ощущения. «При занятиях сексом любого рода следует использовать смазку, чтобы избежать трения и получить еще больше удовольствия. Смазка даже может сделать ваши оргазмы лучше и сильнее», — подытожила специалистка.

Ранее секс-эксперт Трейси Кокс назвала способы достижения ярких оргазмов. В частности она посоветовала дышать особым образом.

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      Алиса Дмитриева
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