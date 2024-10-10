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07:06, 10 октября 2024Забота о себе

Секс-эксперт назвала способы достижения ярких оргазмов

Фото: Freepik

Секс-эксперт Трейси Кокс рассказала, что следование нескольким простым правилам поможет в достижении ярких оргазмов. В комментарии для Mail Online она назвала способы достичь максимального удовольствия.

Кокс отметила, что во время секса важно уделять внимание дыханию. По ее словам, у одних людей задержка дыхания во время оргазма усиливает ощущения, а у других, напротив, снижает их интенсивность. «Приверженцы духовного секса рекомендуют глубоко дышать во время оргазма, утверждая, что это повышает вероятность того, что вы сможете испытать его во второй раз», — добавила она.

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Количество и качество оргазмов у женщин зависит от силы мышц, чувствительности передней стенки влагалища. Специалистка призвала тренировать мышцы тазового дна, так как это обеспечивает большую интенсивность оргазмов. Для тренировки достаточно сжимать мышцы на две секунды, а затем разжимать их. Повторять упражнение следует по 20 раз трижды в день, уточнила Кокс. Кроме того, она рекомендовала попробовать одну технику, во время которой нужно практически достичь оргазма, затем остановить стимуляцию, а затем продолжить ее.

Кокс также призвала пробовать различные способы стимуляции.

Если у вас есть привычка получать удовольствие одним и тем же способом — языком партнера, пальцами или вибратором, начните использовать другую технику. Потребуется время, чтобы переучить свое тело, но это произойдет

Трейси Кокссекс-эксперт

«Не торопитесь: чем дольше действие, тем сильнее реакция. Существуют убедительные доказательства, что сила оргазма зависит от продолжительности прелюдии и эротической стимуляции. Хотя большинство из нас может достичь оргазма с помощью мастурбации за несколько минут, во время секса с партнером вы испытываете большее удовлетворение, когда находитесь на стадии "плато" (стадия после возбуждения и перед оргазмом)», — заключила Кокс.

Ранее секс-эксперты назвали позы, подходящие полным женщинам. Первой из них они назвали позицию под названием «Рэнди Райдер».

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      Алиса Дмитриева
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