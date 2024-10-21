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18:22, 21 октября 2024Экономика

Житель российского города пожаловался на многолетнюю протечку крыши

Челябинец пожаловался на отсутствие ремонта в доме, где три года протекает крыша

Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

Житель Челябинска пожаловался на отсутствие ремонта в своем доме, где на протяжении трех лет регулярно протекает крыша. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Мужчина по имени Дмитрий рассказал, что является владельцем квартиры на последнем этаже пятиэтажного дома на улице Дзержинского, 10. Он пожаловался, что жилье постоянно затапливает из-за протекающей крыши. При этом, посетовал челябинец, управляющая компания, которая должна обслуживать дом, никак не помогает решить вопрос с ремонтом кровли.

«УК "Титан" ничего не делает. Акты затоплений есть, жилинспекция предлагает обращаться в суд, чтобы взыскать ущерб. Но главное же — разобраться с протечками», — пояснил россиянин, добавив, что сегодня будет оформлять очередной акт затопления.

Ранее в октябре жители Кемерово пожаловались на то, что их пятиэтажку ежемесячно затапливает сточными водами. Из-за того, что смрадная вода стоит в подвале месяцами, на стенах стала разрастаться черная плесень.

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      Полина Кислицына
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