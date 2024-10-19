Жители российского города столкнулись с ежемесячными фекальными потопами

В Кемерово жители дома страдают от ежемесячных фекальных потопов в подвале

Жители пятиэтажного дома в Кемерово ежемесячно страдают от затопления подвала стоками. О беде горожан пишет портал VSE42.RU.

Коммунальные аварии замучили собственников многоэтажки по улице Волгоградской. Каждый месяц из-за засорившегося во дворе колодца подвал здания заливает нечистотами. Канализацию прочищают от засора, но более кардинальных решений коммунальщики не принимают. Осушку в помещении не проводят, и вода стоит месяцами. Дезинфицировать пропахший экскрементами дом управляющая компания не спешит. По лестничной площадке и квартирам разносится запах канализации, из-за вечной сырости на стенах разрастается черная плесень. Горожане жалуются на бездействие обслуживающих организаций.

Ранее с многомесячным фекальным потопом столкнулись жители одного из домов в подмосковном Чехове. Из-за прорыва канализации квартировладельцам не дают отопление. Управляющая компания лишь формально занимается проблемой: подвал не осушают и не проводят ремонт в системах водоотведения.