Жителей российского региона предупредили о сложной погоде

Синоптик Вильфанд: в Приморье ожидаются ливни и ветер до 27 метров в секунду

В среду, 23 октября, в Приморье ожидаются ливни и порывы ветра со скоростью до 27 метров в секунду. О сложной погоде предупредил жителей российского региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

При этом воздух прогреется сильнее, чем в предыдущие дни. «Заметное повышение температуры произойдет не только в Приморье, но и в Хабаровском крае. Если говорить о Владивостоке, то там очень теплая погода, в понедельник, вторник значения превышают норму на 6-8 градусов, температура будет в диапазоне от [плюс] 14 до [плюс] 18 градусов», — уточнил синоптик.

Вильфанд добавил, что во второй половине недели возможны небольшие дожди. С четверга, 24 октября, температура воздуха понизится, но будет держаться на уровне плюс 11-15 градусов Цельсия. Ночью столбики термометров не опустятся ниже плюс 4-8 градусов, заключил метеоролог.

Ранее жителям Москвы назвали срок прихода климатической зимы. По словам синоптиков, в 2024 году среднесуточная температура начнет опускаться до отрицательных значений на 20 суток позже положенного. Обычно зима в столице наступает 13 ноября, но в этом году она совпадет с календарной.